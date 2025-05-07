東京地鐵南北線一男子持菜刀亂砍 兩男受傷

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）東京地鐵南北線今晚近7時（台灣時間6時），位於東京都文京區的「東大前」站的月台發生一名男子持菜刀亂砍，造成2名男子受傷，警方已逮捕嫌犯，正深入調查。

日本放送協會（NHK）報導，掌管東京警務的警視廳表示，今晚近7時在地鐵南北線東大前站月台，有一名男子持菜刀亂砍，造成2名男子受傷，所幸意識清醒，無生命危險。警視廳以涉嫌殺人未遂將行凶男子逮捕，正詳細調查。

警視廳公布嫌犯為戶田佳孝，現年43歲，但居住地、職業均不詳。

警視廳表示，嫌犯持一把約20公分狀似菜刀的刀刃，並持刀砍傷正要從月台搭上電車的20多歲男子，造成這名男子頭部受傷，被送醫急救。

案發現場一旁有3名男士合力制伏凶嫌之際，其中一名30多歲男子手指受傷。

警視廳表示，嫌犯對於警方的調查保持緘默。依受害人的描述，嫌犯與受害人素昧平生。

日本讀賣新聞報導，南北線東大前站發生有人持刀砍傷人事件，車站周邊有多輛警車、救護車等，現場出現一陣騷動。

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一名14歲的國三學生受訪時表示，聽到緊急鈴聲和尖叫聲，乘客一下子從電車車廂逃至月台，並看到車站職員在照護受傷者的情形。這名國三學生聲音顫抖表示，「自己是搭電車通學，沒想到會發生這種事件」。

受此影響，東京地鐵南北線全線暫時停駛，直到7時15分左右，除了市谷站到駒込站的區間外，恢復通車，預估今晚11時才能全線恢復通車。（編輯：韋樞）1140507