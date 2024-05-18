台南傷癒黑琵N49野放 安全飛返韓國地覓食

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（中央社記者張榮祥台南18日電）傷癒黑面琵鷺N49去年在台南學甲濕地生態園區野放，如今台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷收到韓國黑面琵鷺保育人士分享，N49已順利返回韓國，結果讓人欣慰。

黃蜀婷指出，台南學甲濕地生態園區去年1月進行全球黑面琵鷺調查時，發現N49癱軟，確認肉毒桿菌中毒，由農業部生物多樣性研究所七股研究中心人員協助及鳥類調查志工搶救治療恢復健康，經10多天後野放。

N49去年秋冬飛返台南度冬又被記錄，今年春天北返安全飛抵再被韓國保育人士通報，分享N49在濕地覓食模樣。

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黃蜀婷表示，若發現黑面琵鷺活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面，嘴巴微張，軟頸及翅膀下垂等情形，應立刻通報，避免黑琵感染肉毒桿菌死亡。

黑面琵鷺是國際級保育鳥類，每年台南七股區潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區，以及安南區海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區看到牠們芳蹤。其中，學甲濕地生態園區毗鄰急水溪畔，大片濕地具有豐富底棲生態成為鳥類聚集之處。（編輯：孫承武）1130518