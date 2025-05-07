死亡連署案再搜索國民黨基隆黨部 約談主委吳國勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆地檢署偵辦罷免提議人名冊涉死亡連署，今天再度搜索國民黨基隆市黨部等處所，並約談市黨部主委吳國勝、前副書記長韓吉元，截至下午5時檢調人員搜索仍在執行中。

韓吉元等人發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，檢方偵辦提議人名冊涉死亡連署，日前向法院聲押鄭文婷案領銜人紀文荃獲准，張之豪案領銜人游正義、國民黨基隆市黨部主委吳國勝，則分別諭令15萬元、30萬元交保。

民進黨基隆市黨部揭露韓吉元身分為國民黨基隆市黨部副書記長，批評根本是「假公民、真黨工」。吳國勝當時則聲稱韓吉元已離職。

透過 Google News 追蹤中央社

檢察官繼昨天聲押前基隆市府民政處長張淵翔獲准後，由於張淵翔始終隱匿共犯完整犯罪情節，甚至刪除通訊軟體對話記錄滅證，檢方為釐清案情全貌，今天指揮基隆市調查站發動第3波行動。

調查站人員今天再次搜索國民黨基隆市黨部，並搜索韓吉元住處，將基隆市黨部主委吳國勝帶回偵訊，截至下午5時搜索仍在執行中，預計將帶韓吉元至市調站詢問，再移送基隆地檢署複訊，檢調將進一步交叉比對相關證詞，以釐清案情。（編輯：林恕暉）1140507