加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
剴剴案辯結13日宣判 保母劉彩萱稱認錯願受懲罰
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/300
首頁 / 產經

法新：美國關稅威脅 台灣自行車製造商無所適從

2025/5/7 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台中7日綜合外電報導）法新社報導，美國對絕大多數國家課徵10%關稅，稅率更高的對等關稅雖然暫緩90天實施但是前景不明，台灣自行車業者和美國買家都無所適從。

美國總統川普起初對台灣祭出32%關稅，震驚台灣自行車製造商，部分美國客戶立即取消或延後出貨，但在川普政府暫緩90天實施後改變決定。

由於10%的基準關稅繼續適用，加上3個月後的狀況也不明朗，台灣自行車業者和美國買家都無所適從。

久裕興業科技股份有限公司總經理陳松君表示：「他們不知道該怎麼辦。沒時間反應。」久裕興業總部設在台中，生產自行車花鼓及輪組等。

由於美國客戶急於在90天期限結束前進口自行車和零件，部分業者收到的訂單激增。

不過包括久裕興業在內的其他公司需求幾乎沒有改變，陳松君將此歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間剩餘的庫存，當時零售商囤貨以因應自行車需求激增。

陳松君表示，美國客戶已將10%關稅轉嫁給消費者，但若美國課徵32%關稅，後續訂單恐將受限，不可避免地會對台灣產生連鎖效應。

川普希望透過提高關稅迫使企業將生產轉移到美國，但台灣和美國的自行車製造商駁斥這是異想天開。

台灣自行車製造商巨大集團告訴法新社，未來3到5年內在美國設廠「幾乎不可能」，原因是成本較高、勞動力挑戰以及缺乏自行車產業聚落。

台灣自行車產業專家、中央研究院社會學研究所副研究員謝斐宇表示，美國對中國商品課徵145%關稅，部分台灣自行車製造商看來可能會在短期內受益，因為美國客戶正在尋求台灣供應商。

但財團法人自行車暨健康科技研究發展中心的蔡博名表示，其中也可能有負面影響。

google news透過 Google News追蹤中央社

他告訴法新社，如果川普的關稅加劇通貨膨脹，中國製造商可能會試圖將低階自行車銷往歐洲。

他說：「消費者可能會覺得價格太高，雖然我們的產品品質屬於中高階，但他們可能寧可購買價格較低的車款。」（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1140507

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#川普
#台中
#自行車
#科技股
#川普關稅
#中央研究院
#對台影響
川普
中國恐影響全球更深 盧比歐籲聚焦「頭號敵人」川普主張對海外拍攝電影課稅 好萊塢憂缺乏產業理解
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台南重大投資會報列管95案 總額逾4千億元
100
更多編輯台推薦新聞：