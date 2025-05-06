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匯率納台美經貿談判？ 卓榮泰：未來不敢斷言

2025/5/6 13:10
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立委今天質詢時，關注總統賴清德5日稱這次台美關稅談判未觸及匯率議題，並詢問未來匯率是否會成為或納入台美談判範圍。行政院長卓榮泰表示，未來在什麼時候會談到什麼事情，他不敢斷言，目前針對匯率變化都高度關注。

賴總統5日晚間透過影片針對近日台灣匯市市場變動和新台幣升值等情形，發表5點談話，包括中央銀行及行政院經貿談判辦公室都已經證實過，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

賴總統也提到，正因為造成台美貿易逆差的原因與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題，請有心人士「不要再刻意散布不實訊息」。

立法院會今天進行施政總質詢，針對上述內容，台灣民眾黨立委黃國昌詢問卓榮泰，未來會不會把匯率納入台美談判範圍，因為賴總統說匯率不會成為台美接下來關稅談判的範圍。

卓榮泰表示，賴總統是說上次的談判沒有牽涉到匯率，至於未來什麼時候會談到什麼事情，「我們不敢在這邊斷言」。不管未來的談判是否納入，政府現在針對匯率變化都高度關注與掌握，談判過程也會確保國家利益。

此外，黃國昌問到賴總統在競選期間，承諾要建立一個常設性的司法改革委員會，到底何時會成立。

卓榮泰指出，司法改革隨時都在進行，此事不單是行政院可以處理，要跟司法院高度合作，要不要設委員會也非行政院單方可以決定的事情，賴總統在選前提出的政見，一一履行中。

黃國昌追問，行政院針對集遊惡法是否要推動修正。卓榮泰說，目前沒有討論這個議題，如果有進一步檢討，會廣聽社會大眾的意見。

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另外，黃國昌表示，中華人民共和國對台灣的國家安全，造成極大威脅，而且一天到晚恐嚇台灣，非常可惡，試問洩密給中華人民共和國相較於洩密給其他國家，是否應加重處罰。

卓榮泰認為，洩密本身是一個行為，而洩密給任何一個人不應該有太大差距，但如果是洩密給境外敵對勢力，應該要加重。（編輯：蘇龍麒）1140506

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