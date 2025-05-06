台南重大投資會報列管95案 總額逾4千億元

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府今天召開重大投資會報，檢討各項重大投資案件進度，總計目前列管新台幣2億元以上重大投資案95案，總額超過4000億元，較112年首次會報成長逾1200億元。

台南市長黃偉哲在會報中表示，因應美國關稅帶來國際供應鏈重組，台灣成為國際大廠移轉工廠與台商回流重要國家，台南積極解決廠商在水電、用地與人才方面需求，並由經發局在投資會報列管七股科工區等產業園區開發進度，整合中央部會管轄的工業區資源，媒合廠商尋找合適投資地點。

黃偉哲指出，對於受關稅影響的中小微型企業，市府也已分別在溪北（曾文溪以北）與溪南地區成立專案辦公室，並以輔導團主動協助企業對接中央資源。

台南市經發局長張婷媛表示，自黃偉哲上任以來已完成投資115案，落實投資額約1852億元，在本次投資會議中有2案已完成投資共12億元，其中一案是聲寶公司擴大國產智慧家電產線，另一案是昭盈交通公司擴大冷鏈運輸倉儲物流量能。

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張婷媛指出，本次投資會報增列半導體設備供應商，與醫療、車用配件相關業者，既有的IC設計、記憶體、半導體研發等業者投資進度，皆穩定推動中。

台南市政府提供資料指出，台南市重大投資會報由黃偉哲親自主持，橫向協調各相關局處，掌握審查、發照等進度，加速行政審查作業，協助廠商落實投資，目前列管2億元以上重大投資案95案，投資額超過4000億元，較112年首次會報成長1200多億元，顯見台南投資環境日漸獲企業肯定。（編輯：李淑華）1140506