黑琵全球破紀錄台灣首度減 鳥會：棲地縮數量會變

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）2024年黑面琵鷺全球同步普查突破紀錄，台灣首次微幅下降、少93隻。中華民國野鳥學會今天表示，嘉義、台南、高雄等主要分布區數量略減，光電開發等縮減棲地，會影響族群數量變動。

農業部林業署與中華民國野鳥學會合作，發布「2024年黑面琵鷺全球同步普查」結果，共6988隻，較去年增加355隻，突破紀錄；台灣維持全球最大度冬區，但計4135隻，首次微幅下降了93隻。

針對數量變化及遷徙分布，中華民國鳥會秘書長呂翊維指出，與去年相比，度冬核心區如台南減少191隻、嘉義減少60隻、高雄減少27隻；北邊的濁水溪口增加94隻，南邊的屏東則增加105隻，顯示黑面琵鷺個體有往北邊與南邊擴散移動的現象。

他強調，其實保育關鍵就是棲地，環境條件的各種變化，都會造成影響；像是林業署推動漁民參與生態薪水給付方案，111及112年度台南市友善魚塭面積均約200公頃，可增加覓食地區，但仍不夠，例如台南七股地區已有部分魚塭開發為漁電共生型光電，各種土地利用持續開發使得棲地一直在縮減，會讓黑琵轉移覓食區，進而影響族群數量變動。

還有氣溫變化改變棲地環境，也會造成影響。呂翊維說，近年黑琵救傷通報案例有明顯增加的趨勢，2023年9月到2024年4月，台南市野鳥學會和農業部生物多樣性研究所救援86隻黑鷺（台南73隻、高雄9隻、嘉義2隻、宜蘭1隻、屏東1隻），幾乎比前一個年度同期的數量多1倍，其中25隻經救援後已野放，還有2隻在療養，多為肉毒桿菌毒素中毒。

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他呼籲鳥友或關心環境者多利用eBird、iNaturalist等公民科學平台進行記錄；目擊到疑似受傷黑琵，請直接向當地縣市政府保育主管單位通報，以便及早發現問題。

林業署補充，肉毒桿菌原本存在環境，平常不會大量滋生，除非連續高溫，造成靜止水域缺氧產生死魚就會滋生，其他魚因環境有毒素虛弱、死亡，將死之際，黑琵吃了就會中毒，須清理環境，每年與台南市政府開會討論，持續加強環境清理。（編輯：陳政偉）1130425