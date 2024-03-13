台灣全國性鳥類地圖計畫啟動 中華鳥會邀公民參與

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）中華鳥會今天表示，結合生多所、美國康乃爾大學鳥類學研究室1月開啟台灣首次全國性鳥類地圖計畫，邀公民參與，估2028年底完成完整繪製各種鳥分布、繁殖區域與相對數量地圖。

中華民國野鳥學會發布資訊指出，結合農業部生物多樣性研究所、美國康乃爾大學鳥類學研究室（Cornell Lab of Ornithology），推動台灣首次全國性鳥類地圖計畫（Taiwan Bird Atlas），計畫於1月在網路上宣布，今天再度發布新聞，呼籲愛鳥者一起參與、認養。

中華鳥會秘書長呂翊維指出，有意願參與的公民，可上Taiwan Bird Atlas 入口網站，或加入eBird Taiwan臉書社團參與，這次計畫結合eBird鳥類紀錄資料庫，以5平方公里網格為單位進行鳥類觀察，每個網格在5年內須累積達至少20小時觀察時數。

他說，參與者要盡量走訪各類主要棲地環境，使用eBird鳥類紀錄資料庫，盡可能記錄下所有觀察到的鳥種及數量；且與一般賞鳥活動不同的是，使用者必須更進一步觀察與記錄下鳥類的繁殖行為，例如出現成對活動、築巢或攜帶食物育雛等。

針對這次計畫的意義，他說，鳥類地圖集（Bird Atlas）對於記錄和保育生物多樣性至關重要，需要相當大量資料，推動公民科學是獲取大量資料並準確繪製物種分布的最佳途徑；截至2021年，全球已有93國推動類似的計畫，總共超過600個計畫，吸引至少38萬人參與。

為了推動這項計畫，前置作業已展開，呂翊維說，生物多樣性研究所與中華鳥會在2023年已試辦過前期活動，設計多樣活動，讓台灣的eBird鳥類紀錄資料庫使用者能更熟悉相關方法，在為期10個月的活動裡，總計有297個人上傳1萬4974份紀錄清單，其中個人上傳最多清單高達1525份，顯示台灣公民參與的熱情與行動力。

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中華鳥會補充，過去與生多所等單位共同推動過台灣繁殖鳥類大調查（BBS Taiwan）和台灣新年數鳥嘉年華（NYBC Taiwan）等公民科學計畫；2015年並與康乃爾大學鳥類研究是共同推動eBird Taiwan鳥類紀錄資料庫（繁體中文入口網），已成為台灣最大的生物多樣性開放資料來源，提供超過1200萬筆資料。

此外，生多所並開發一個能夠「聽聲辨種」的人工智慧AI工具—SILIC，預期會融入鳥類地圖計畫運用，整合多元的鳥類資料，讓整體監測更完善。（編輯：李亨山）1130313