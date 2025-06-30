台灣男籃總教練圖齊當公益大使 赴花蓮指導小朋友

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（中央社記者黎建忠台北30日電）「我的籃球夢、圓夢計畫」今天最後一日活動到花蓮，台灣男籃總教練圖齊趁著瓊斯盃男子組開打前的空檔，親自指導小朋友籃球技巧，還客串反毒防詐大使，讓現場一片歡樂。

中華民國小學體育總會與全球人壽聯手合作的「我的籃球夢、圓夢計畫」活動，昨天包括球員陳盈駿、谷毛唯嘉親身參與，今天由圖齊（Gianluca Tucci）和黎明技術學院總教練吳建龍接力登場。

圖齊在接受主辦單位訪問時表示，感謝企業對偏鄉及弱勢地區小朋友們的大力支持，「我覺得這個活動非常有意義，不只是打籃球這麼簡單，更重要的是孩子們之間可以建立起連結、互相了解、分享情緒，這些交流遠比技術層面更重要」。

圖齊強調：「能夠被邀請參加這樣的活動，我自己也覺得很榮幸、很驕傲。我一直相信，小朋友們要知道，國家隊的教練、國手們，是他們都有機會達到的目標。」

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連續2年受邀參加的客座教練吳建龍，認為原住民小朋友的運動能力當然沒話說，除了球技上的訓練外，還是希望他們透過訓練的過程能夠與不同學校的小朋友多認識，真正達到以球會友的結果。

吳建龍說：「我們教的不只是技巧，我們希望孩子們看到的是籃球更多面的價值，讓籃球不只是一項運動，更是一種讓人連結彼此、快樂成長的媒介。（編輯：管中維）1140630