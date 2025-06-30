以色列外長：有意與敘利亞和黎巴嫩建立外交關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在記者會上說，以色列有意與宿敵敘利亞和黎巴嫩建立正式外交關係，但在任何和平協議中，戈蘭高地的歸屬不容談判。

薩爾在記者會上指出：「以色列有意擴大亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的和平與正常化範圍。我們有意將敘利亞和黎巴嫩等鄰國納入和平與關係正常化框架，同時維護以色列的根本利益和安全利益。」

但薩爾也在記者會上強調：「在任何和平協議中，戈蘭高地（Golan Heights）都將繼續屬於以色列國。」

路透社報導，以色列和黎巴嫩自2023年底起展開持續1年多的戰鬥，期間加薩深陷戰爭，加上敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）在2024年12月被推翻，使得中東地區國家間關係充滿不確定性。

以色列在1967年「六日戰爭」（Six Day War）中從敘利亞手中奪取戈蘭高地大部分地區後，在1981年吞併戈蘭高地。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路透社今年5月曾報導，以色列已與敘利亞新領導層直接接觸，舉行面對面會談，意在緩和緊張局勢，防止敵對雙方在邊境地區發生衝突。

美國總統川普也在5月於沙烏地阿拉伯會見敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），並敦促他與以色列關係正常化，川普還出人意表地宣布，美國將取消對敘利亞政府的所有制裁。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1140630