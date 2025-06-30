美國考慮在蘇比克灣生產儲藏彈藥 菲防長歡迎

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（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）美國國會要求國防部評估在菲律賓前美軍基地興建彈藥生產及儲藏設施的可行性，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天說，尚未接獲美方正式要求，但對此構想表示歡迎。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）24日報導，美國眾議院撥款委員會指示國防部與國務院、美國國際開發金融公司（DFC）協調，評估在菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）興建聯合彈藥生產及儲藏設施的可行性。

根據報導，美國在印度太平洋地區缺少前沿彈藥生產設施，令美國眾議院撥款委員會感到擔憂。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天被菲律賓媒體堵訪時說，尚未接到來自美國的相關提案，菲律賓將考慮對自己有利的生產設施。

他並稱，這個構想有助在菲律賓創造就業機會，以及促進技術轉移。

菲律賓與中國在南海地區的衝突逐年加劇，菲律賓政府開始推動軍事現代化以及軍工自主。

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蘇比克灣曾是美國在菲律賓的海軍基地，美軍因租金談判破裂而於1992年撤離，菲律賓政府把它轉型為自由港區。近年來中國在南海急速擴張，馬尼拉當局與華府重新評估蘇比克灣對於維護區域安全的重要性。

根據USNI News今年4月間的報導，美國海軍計劃於2026年之前，在蘇比克灣和克拉克（Clark）一帶租用面積介於1萬9000至3萬3000平方公尺的設施，存放及維護美軍車輛與車用設備。（編輯：唐聲揚）1140630