喪失原籍證明補件完成逾8成 失聯者將積極查訪

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）原陸籍人士喪失原籍證明補件申請今天為截止日。根據內政部移民署統計至27日止，已完成查核計1萬57人、占82.8%，仍有約2089人失聯，將積極查訪、不會逕行註銷其身分。

原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，今天為最後申請日。各界關心相關補件進度。根據移民署統計資料截至6月27日止，已完成查核者暫計1萬57人，占82.8%。

其中，包含已繳附證明文件5691人；經同意具結、延期2608人；以及確認出境長居海外尚未回國，而經移民署列冊註記於入境時當面通知補辦者1758人。另外，其他因未居住原設籍地，尚未與政府聯繫者，暫計2089人。

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移民署說，已積極查訪失聯者，對於年紀較長、位居偏鄉等對象，將結合中央與地方和各種公私協力管道，盡力尋找，屆時通知到當事人後，再進一步協助其辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

移民署強調，基於維護國家安全、依法行政、執法公平與公正性，兩岸單一身分制度必須獲得嚴格遵守並落實執行。藉由本次專案，陸配們可獲得法律上完整、合法的台灣身分，真正在台安居樂業。（編輯：方沛清）1140630