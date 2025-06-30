路口停止線距行穿線2至3公尺 新設或重繪適用

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）現行路口停止線與行穿線淨距原則為1至3公尺，交通部今天公告修正法規，調整為原則淨距2至3公尺，新設或重繪適用，若受限環境因素可調整，但不得少於1公尺。

交通部路政及道安司長黃運貴接受中央社訪問時表示，法規公告後將在第3天、也就是7月2日生效，考量全面更新重繪停止線，恐過於消耗經費、人力資源，對於以現行規定劃設者，可保留至須汰換時，「若地方政府願意，也可以先汰換」。他說，新設或重繪停止線未來應依修正後規定劃設。

交通部今天公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第170條，主要鑒於大型車輛行車視野較高，時有忽略穿越道路行人情況，並造成對行人壓迫感，需增加穿越道路行人與停等車輛緩衝空間。

交通部表示，參照「車輛型式安全審驗管理辦法」第14條附表車輛安全檢測基準附件23之2間接視野裝置安裝規定，7.5噸以上N2、N3類突頭車輛駕駛可看到車輛前緣最外平面2公尺內的橫向垂直平面。

同時，參考瑞典、英國、新加坡與韓國規定，停止線與行人穿越道線淨距均為2公尺以上。

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交通部表示，現行規定路口停止線與行穿線的淨距是以1至3公尺為原則，修正後兩者淨距原則2至3公尺。

不過，考量實際情形，交通部指出，部分路口受限於路口建築物、圍牆、道路停等空間不足等道路環境影響特殊狀況，規定得酌予調整停止線與行人穿越道線淨距，但調整後其淨距不得少於1公尺。（編輯：管中維）1140630