加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 生活

交長籲過馬路不要滑手機 交部：若妨礙交通可罰

2025/6/26 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北26日電）交通部長陳世凱近日上節目指出，行人過馬路應專心，滑手機是不對的、會被抓。對於行人過馬路滑手機如何可罰，交通部今天表示，若行人有明顯妨礙交通情形，可罰新台幣500元。

交通部長陳世凱近日接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問時表示，近年來行人在路上遇到事故、造成死傷，很高比例是行人違規。

面對主持人詢問，行人滑手機、慢慢過馬路是否會被抓，陳世凱表示，「滑手機是不對的，會被抓」，他認為，行人應專心過馬路，不應該看手機、要快速地走，「那種慢慢地走，坦白講是很不OK的，雖然現在法規沒有規定你不能慢慢走。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於行人過馬路滑手機是否可罰，交通部公共運輸及監理司長林福山接受媒體聯訪時表示，須視是否有明顯妨礙交通的情形，依據道路交通管理處罰條例第78條規定，在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處500元罰鍰。

林福山呼籲，無論是汽車駕駛人或行人在使用道路空間時，能多一份相互體諒、尊重，並秉持安全為最高原則。（編輯：林恕暉）1140626

陳世凱
花蓮鐵路雙軌、高架化 陳世凱澄清沒跳票立委籲上任首年不領獎金 史哲：有KPI、財報規定
林福山
新車安全評等 NISSAN SENTRA獲5顆星拖吊車業者籲省道免過磅獲回應 與交通部有3共識
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：