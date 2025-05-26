卓榮泰：中央地方攜手推道安三箭 打造安全用路環境

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（中央社記者高華謙台北26日電）新北三峽重大車禍引發關注，行政院長卓榮泰今天主持道安會報表示，請交通部及相關部會積極協助地方政府，依規劃期程推動「道安三支箭」，其中有關「路口停止線與行穿線淨距修正為2到3公尺」，請交通部會同內政部在6月底前完成修正並發布法規。

行政院晚間透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「中央道路交通安全會報」民國114年第2次會議致詞時指出，近期新北市三峽區北大國小校區外發生重大交通事故，令人痛心，感謝新北市政府第一時間積極處理，衛生福利部也同步成立專案醫療小組，未來交通部、內政部將共同合作精進交通安全政策，司法檢調單位也將進一步調查。

卓榮泰在聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，今年1至2月多項交通事故統計數據都較往年減少，但兒少死亡16人，較112年同期增加2人，請各部會與縣市政府配合交通部研提兒童及少年事故防制作為，以提升交通安全成效。

針對「彰化縣道路交通事故防制精進作為」專案報告，卓榮泰指出，彰化縣今年30日死亡人數至2月止，已低於112年同期的17.5%，但高齡者比例偏高，請彰化縣政府透過各村里社區關懷據點等場合，加強交通安全宣導，並設定具體道安改善目標值，以利檢視管考各項工作成效。

此外，卓榮泰在聽取交通部「道安三支箭辦理情形」專案報告後表示，道安第一支箭「路口停止線與行穿線淨距修正為2到3公尺」，可增加車輛緩衝距離，提升行人安全，請交通部會同內政部如期在今年6月底前完成修正並發布道路交通標誌標線號誌設置規則。

此外，針對目前淨距不足1公尺的路口，卓榮泰請交通部公路局及各地方政府合作，依交通部規劃時程改善。

針對道安第二支箭「強化路口行人穿越道照明」，卓榮泰責成交通部公路局依預定期程，推動強化路口行人穿越道照明，並持續追蹤路口雙色溫試辦成效，作為推廣應用參考；另責成內政部國土署及交通部公路局辦理「永續提升人行安全計畫」補助地方案件時，請地方檢討路口照明是否充足，納入整體路口改善計畫辦理。

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至於第三支箭「推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理」，卓榮泰表示，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對行車視野辨識及操作能力都有關聯，請交通部持續溝通並凝聚共識，依規劃期程公布安全指引，早日爭取達成社會共識，以利推動法制化。

卓榮泰強調，政府希望加速改善道路安全，並與地方政府共同合作推動道安改善措施。若地方政府在年度計畫遭遇困難，中央可以統合處理，並由交通部研擬計畫，周延規劃相關事項，再請地方政府配合執行，避免造成地方負擔；盼中央、地方一起努力，務必全力達到今年交通死亡人數較112年下降15%的目標。（編輯：謝佳珍）1140526