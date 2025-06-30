警專區隊長帶女生入營會男友 擬歸建消防署記過

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）媒體報導，警專顏姓代理區隊長涉矇騙哨兵，私帶女生入營會見遭禁假男友。警專今天表示，顏男嚴重違反學校紀律，將陳報消防署歸建並建請記小過以上處分。

自由時報報導，有讀者投訴指警專派遣到成功嶺的顏姓代理區隊長26日利用職權之便，向成功嶺大門安檢哨兵謊稱張姓女生為警職英文老師，進入營區後私會服役中遭禁假處分的陳姓男友，且違規使用手機。但此案僅通報警專，卻未移送司法偵辦。

警專透過新聞稿回應表示，校方配合內政部替代役訓練中心的任何調查，並尊重依軍紀要求所為一切處置。

針對駐班人員顏姓代理區隊長以不誠實理由、手段矇騙衛哨帶警專畢業女校友進入營區探視其正受替代役訓練的男友，警專表示，顏男行為已嚴重違反學校紀律要求，將立即陳報內政部消防署令顏男歸建。

警專表示，將建請消防署從嚴查究，建議核予顏男記小過以上處分，另追究警專學生總隊的連帶監督不周責任。

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據了解，顏男原任職單位為新北市消防局，消防署收到警專公文後，會轉知相關懲處建議。

警專表示，後續將檢討校方駐班人員（駐成功嶺替代役訓練中心）派遣官長的責任，並檢討及建立日後駐班人員的相關適切資格與條件。（編輯：戴光育）1140630