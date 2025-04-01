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北市萬華分局3警涉瀆職 市警局：主動報請指揮偵辦

2025/4/1 19:22（4/1 19:58 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市警察局萬華分局鄧姓組長及吳姓、林姓員警涉嫌瀆職，檢調今天兵分19路搜索。台北市警察局今晚表示，此案為主動報請檢方指揮偵辦，將依偵審結果從嚴追究相關人員。

檢調獲報，萬華分局鄧姓組長及吳姓、林姓員警涉嫌瀆職。台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分19路搜索，並約談鄧、吳、林及4名遊藝業者說明。

對此，市警局今晚透過新聞稿表示，萬華分局日前偵辦刑事案件，發現有員警涉及不法情事，市警局立即主動報請北檢指揮偵辦。

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同時，北檢今天指揮市警局督察室、萬華分局、保安警察大隊等相關單位共同執行搜索，將涉案員警帶回偵訊。

市警局說，將依偵審結果，從嚴追究相關人員行政及考監責任；針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，即時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。（編輯：方沛清）1140401

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