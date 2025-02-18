台中西屯派出所涉開單貪污案 員警出庭認罪判減刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中西屯派出所員警開單涉貪污案，台中地院今天開庭，18名涉案員警出庭皆認罪。有員警受訪表示，案發後他們都遭停職、經濟陷入困境，請求法院減刑或緩刑，能重回工作崗位。

台中地院今天上午召開準備程序庭，傳喚西屯派出所巡佐兼警友會承辦人李科甲，及涉案員警共18人出庭，李科甲等人均認罪。因案件涉貪污治罪條例，中檢2波共起訴31人，都被依法停職。

今天開庭，李科甲委由律師主張，圖利金額每案皆在新台幣600元以下，且都是自掏腰包繳納罰單，李犯後認罪且態度良好，請求法院減刑或給予緩刑。

有部分基層員警提出表格，列出遭起訴的每名警員從警經歷，以及每年獲得的功獎，但被停職後，只能擔任木工學徒、開計程車維生，也有多人到目前還待業中。

開庭後，多名涉案員警在法院外受訪喊冤，曾姓警員說，他警專畢業後就投入警職工作，本案他改1張單，圖利金額300元。當初是信任資深警員的工作經驗，且對方說會負責繳納罰單才改單，如今卻跟很多同事一樣，面臨被停職的經濟壓力。

黃姓警員則說，他是家中的經濟支柱，被停職後沒有收入，經濟陷入困境。他以警察工作為榮，希望認罪後，有機會可以回到工作崗位。

曾姓警員指出，案件過後，他們知道錯了，但不少警員都是改1到2張罰單，就因此沒了工作，刑罰有過重違憲之虞，希望法官能改以偽造文書論處。

中檢偵辦台中西屯派出所員警開單涉貪污圖利案，查出涉案員警明知取締違規停車時，若駕駛人不在場時，執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發開出逕舉單（俗稱白單），再回派出所交由交通警察大隊按取締內容寄發「台中市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車輛車主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有19名車主或實際駕駛人，為警友會成員、親友，收到白單後請託時任西屯派出所所長金桂明、李科甲處理，2人受關說請託後，指示洪姓等基層員警，將已開立白單違法「改單」，或出具不實職務報告，虛偽表示違規照片已毀損、遺失而「銷單」，使李科甲代為繳納時可以繳納較少罰鍰。

全案經檢方偵辦後，依貪污治罪條例圖利罪及刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，將金桂明等31人起訴。（編輯：林恕暉）1140218