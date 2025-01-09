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涉包庇賭博業者 竹市警官認收公關費

2025/1/9 22:43（1/9 22:46 更新）
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新竹市警察局宋姓員警涉嫌包庇賭博集團案，新竹地方法院9日開庭審理，宋男於庭中表示，原收受劉姓業者每月交付的新台幣25萬元公關費，全數都占為己有，用於償還房貸和平常開銷。圖為新竹地方法院電子布告欄公告開庭資訊。中央社記者郭宣彣攝 114年1月9日
新竹市警察局宋姓員警涉嫌包庇賭博集團案，新竹地方法院9日開庭審理，宋男於庭中表示，原收受劉姓業者每月交付的新台幣25萬元公關費，全數都占為己有，用於償還房貸和平常開銷。圖為新竹地方法院電子布告欄公告開庭資訊。中央社記者郭宣彣攝 114年1月9日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹市警察局宋姓警官涉包庇賭博集團，新竹地方法院今天審理，宋男表示，原收受業者每月交付的25萬公關費，要轉交警局另外2單位，但未轉交，全數占為己有。

新竹地檢署起訴書指出，宋姓警官涉嫌收賄，並與劉姓賭博業者涉非法經營賭博電玩，檢方將17人依涉貪污治罪條例起訴，並扣押犯罪所得新台幣12億餘元。

有關入股電玩店，宋姓男子開庭時說，他原以為業者是有合法執照的電子遊藝場，分3期共交付150萬元入股，直至業者請託幫忙打點新竹市警察局行政科、督察科時，他才發覺可能為從事賭博。

法官問為何不撤回入股，宋姓男子說，因已投資給予費用，也擔心抽身後業者不歸還，加上貪念想要分紅利而未抽身。

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宋男指出，他從民國112年1月6日起擔任保安科祕書，非業者要轉交公關費的對象，他只是幫忙轉交款項，而業者陸續以月為單位，給25萬元公關費，其中20萬元要由他轉交行政科、督察科，5萬元為轉交的車馬費。

宋男表示，他在了解2單位的取締細節及承辦人員後，認為沒有作用，也未直接與承辦人員接觸，將公關費占為己有，用於還房貸和平常開銷。（編輯：唐聲揚）1140109

#新竹市警察局
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