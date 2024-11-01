嘉市警員涉包庇經營德州撲克賭場 嘉院判8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市警察局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，並經營德州撲克賭場，嘉檢偵結起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑8月。可上訴。

嘉義地方法院表示，羅姓警員自民國110年9月間在嘉義市警察局第一分局偵查隊擔任偵查佐，隔年2月間調至嘉義市第二分局南門派出所擔任警員，再於112年10月間改調至第一分局竹園派出所擔任警員。

嘉院指出，羅員自110年8月間某日起，前往柳姓男子經營的賭場，以德州撲克方式賭博。並自111年10月間至今年2月間，與柳男共同意圖營利，招攬不特定人至賭場賭博，雙方從賭客下注的籌碼中抽取4%水錢牟利。

嘉院表示，羅姓員警對於第一分局轄區內賭場，均應依法查緝取締，竟於110年11月23日凌晨，以通訊軟體LINE傳送「先休個一個禮拜、差不多開完了」、「順便等專案結束」訊息給柳男，將查緝賭博專案洩露柳男知悉，告知期間暫時不要開場或招攬賭客賭博，以規避查緝，涉及包庇。

嘉義市警局察覺羅員異狀後，報請嘉檢指揮偵辦，經蒐證，認為羅員及柳男涉有賭博、洩密重嫌，檢方於今年7月間指揮警方執行搜索，並傳喚羅員、業者柳男到案，依法起訴2人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉院審酌羅員身為員警，明知柳男經營賭場，消極未舉發或通報，還告知查緝資訊，藉以規避查緝，知法犯法，考量羅員犯後坦承犯行，因此判處有期徒刑8月。柳男涉及圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

此外，羅員辯護人請求給予緩刑宣告，法官認為羅員身為警察人員，對非法聚眾經營賭博場所者，有取締、查緝責任，竟除參與賭博外，更與柳男共同圖利供給賭博場所及圖利聚眾賭博，且進而洩密及包庇圖利聚眾賭博罪，衡量犯罪情節，不宜宣告緩刑。（編輯：郭諭儒）1131101