稱川普和尼坦雅胡與真主為敵 伊朗宗教領袖下追殺令

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（中央社德黑蘭29日綜合外電報導）伊朗什葉派最高階教士之一的席拉吉今天對美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡下達追殺令，稱他們為「與真主為敵者」。有專家認為此舉煽動恐怖主義。

「紐約郵報」（New York Post）引述「紐約太陽報」（New York Sun）報導，席拉吉（Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi）下達這項伊斯蘭教敕令（fatwa，即追殺令），呼籲全球穆斯林表明立場。

敕令稱，任何挑戰或危害全球伊斯蘭共同體（Ummah）領導層與團結的個人或政府，將被視為「與真主為敵者」（mohareb）。

根據伊朗法律，被判定「與真主為敵者」可能面臨處決、釘十字架和砍斷手腳等極刑或者流放。

席拉吉在敕令中稱，「威脅到伊斯蘭共同體領導地位和完整性的人，將被視為與真主為敵者」，他以祈禱做為結尾，祈求保護不受「敵人」傷害，以及伊斯蘭教什葉派救世主馬赫迪（Mahdi）盡快歸來。

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擁有英國和伊朗雙重國籍的評論員葛巴尼（Niyak Ghorbani）譴責這道敕令，形容這是國家背書、煽動全球恐怖主義的行為。

他在社群媒體平台X發文指出，伊朗伊斯蘭共和國的攻擊不僅針對國內異議人士，更凸顯以宗教之名行使暴力方面，更廣闊的國際野心。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140630