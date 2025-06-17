加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

回應欲殺伊朗最高領袖計畫 以色列總理認為能止戰

2025/6/17 07:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）以色列與伊朗這兩個宿敵持續交火之際，以色列總理尼坦雅胡今天表示，刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將能終結兩國衝突。

法新社報導，先前有媒體披露美國總統川普擔憂以色列與伊朗之間的衝突升溫，因此否決以色列刺殺哈米尼的計畫，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）「（刺殺計畫）不會使衝突加劇，而是將終結衝突」。

尼坦雅胡認為，「『永遠的戰爭』正是伊朗想要的，而他們正在使我們處於核戰邊緣」。他也說：「事實上，以色列正在做的事情，是在預防這一切，並結束這種侵略行為，而我們只能迎擊邪惡勢力，才能做到這件事情。」

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在一場記者會上表示，他估計針對伊朗的好幾波攻勢，已使伊朗的核計畫大幅倒退。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說道：「我估計我們會讓他們倒退很長很長一段時間，我無法詳細說明。」

尼坦雅胡還提到，以色列正與美國進行「全面協調合作」，他幾乎每天都跟美國總統川普（Donald Trump）保持聯繫。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140617

尼坦雅胡
以色列總理：川普2024年兩度遇刺 伊朗是幕後黑手歐盟執委會主席勸尼坦雅胡：面對伊朗外交是最佳選擇
哈米尼
川普籲以色列伊朗達成協議 稱雙方恐須先分高下伊朗軍事高層遭以軍擊斃 最高領袖隨即任命接任者
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
伊朗打擊以色列 發動新一波空襲
37
更多編輯台推薦新聞：