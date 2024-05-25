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梅雨鋒面27日接近 28、29日西半部易大雨或豪雨

2024/5/25 08:34（5/25 09:19 更新）
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圖為北市民眾撐傘騎自行車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象署預報，今天鋒面逐漸遠離，各地多雲偶飄雨，27日一波結構較好梅雨鋒面接近，28、29日西半部易有大雨或豪雨。

氣象署說，今天台灣附近水氣仍多，各地多雲偶有飄雨，午後山區及東半部地區可能有局部大雨；各地白天高溫可達攝氏30至32度，感受上較為悶熱；明天各地暖熱，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，各地山區及東半部可能有局部大雨。

氣象署預測，27日另一波梅雨鋒面接近，西半部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，28日、29日鋒面影響，降雨增多，鋒面前伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有大雨或是局部豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，即將到來的這波鋒面結構較好，要留意短延時強降雨可能伴隨劇烈天氣現象，低窪地區留意淹水，山區慎防坍方落石。

氣象署預報，30、31日水氣仍偏多，鋒面還在台灣附近，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：方沛清）1130525

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