本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

梅雨鋒面20日起一連影響5天 21及22日易有強降雨

2024/5/18 21:24（5/18 21:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署預報，20日起梅雨鋒面接近，將影響至24日。圖為台北市信義區街頭民眾以雨衣擋雨。（中央社檔案照片）
中央氣象署預報，20日起梅雨鋒面接近，將影響至24日。圖為台北市信義區街頭民眾以雨衣擋雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象署預報，明天東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，20日起梅雨鋒面接近，將影響至24日，特別是21日及22日易有強降雨。

氣象署說，明天白天高溫，西半部約攝氏30至32度，東半部27至29度，感受溫暖微熱。

氣象署說，20日隨著梅雨鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，環境轉為不穩定，除了東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起陸續有鋒面前緣的對流移入，下半天之後中部以北地區降雨機率也會提高，降雨範圍增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；金門及馬祖地區也會有局部大雨。

氣象署預測，21至24日受鋒面影響，各地降雨機率增加；特別是21及22日，西南風增強，各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部地區降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，也有短延時強降雨出現，尤其中南部地區及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢出現的機率；23、24日西南風稍減弱，天氣仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，25日鋒面逐漸遠離。（編輯：陳政偉）1130518

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#梅雨
#鋒面
#中央氣象署
延伸閱讀
台南主要水庫蓄水下跌 黃偉哲：水情出現警訊輸液缺貨 衛福部：將評估專案製造時提高健保核價口罩令19日起全面解除 疾管署籲續落實衛生習慣
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
梅雨鋒面20日接近天氣轉不穩定 21至24日全台防雷雨
172.30.142.95
更多編輯台推薦新聞：