梅雨鋒面20日起一連影響5天 21及22日易有強降雨

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象署預報，明天東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，20日起梅雨鋒面接近，將影響至24日，特別是21日及22日易有強降雨。

氣象署說，明天白天高溫，西半部約攝氏30至32度，東半部27至29度，感受溫暖微熱。

氣象署說，20日隨著梅雨鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，環境轉為不穩定，除了東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起陸續有鋒面前緣的對流移入，下半天之後中部以北地區降雨機率也會提高，降雨範圍增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；金門及馬祖地區也會有局部大雨。

氣象署預測，21至24日受鋒面影響，各地降雨機率增加；特別是21及22日，西南風增強，各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部地區降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，也有短延時強降雨出現，尤其中南部地區及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢出現的機率；23、24日西南風稍減弱，天氣仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，25日鋒面逐漸遠離。（編輯：陳政偉）1130518