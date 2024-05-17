口罩令19日起全面解除 疾管署籲續落實衛生習慣

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台灣醫療照護機構口罩令已逾千日，19日起醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴。疾管署今天提醒，仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣。

百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一；雖然各場所陸續解禁，鄰近國家也已陸續大幅放鬆戴口罩規定，目前國內醫療照護機構仍持續口罩令。

衛生福利部疾病管制署日前宣布，考量國內COVID-19疫情可控，19日起醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴。國內口罩令全面解除。

疾管署提醒，醫療照護機構是包含多種微生物的複雜環境，且病人/住民多為慢性疾病或免疫力低下等高風險族群，一旦感染呼吸道傳染病，容易導致嚴重併發症或死亡。

疾管署並調整COVID-19相關感染管制措施中民眾及醫療照護工作人員佩戴口罩建議，並增訂「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」。

關於民眾部分，第1，有疑似或感染呼吸道傳染病或出現發燒、流鼻水、咳嗽或打噴嚏等呼吸道症狀時，非必要請避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，進入醫療照護機構應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

第2，過去1週內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸、本身為免疫力低下（如：移植或血液腫瘤等病人）或具有其他流感、COVID-19重症高風險者、探視或照護疑似或感染呼吸道傳染病患者，進入醫療照護機構應佩戴口罩，落實呼吸道衛生與咳嗽禮節及手部衛生，並遵循醫療照護機構內部相關規定。

第3，2歲以下嬰幼兒或因身體、心理等因素未能佩戴口罩民眾，於咳嗽或打噴嚏時，應使用衛生紙遮掩口鼻，使用完畢後將衛生紙丟進垃圾桶，執行手部衛生，降低傳播風險。（編輯：管中維）1130517