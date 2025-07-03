台智電結合案 公平會看好有利再生能源產業發展放行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）中鋼、中油等6家事業合組台灣智慧電能公司，公平會認為有助再生能源產業發展，且不致產生排擠效果，點頭通過。

經濟部主導成立泛官股售電公司台灣智慧電能公司，希望有助於產業發展，並打通離岸風場融資瓶頸。

而中國鋼鐵股份有限公司、台灣中油股份有限公司、中華電信股份有限公司、日月光投資控股股份有限公司、聯華電子股份有限公司、東和鋼鐵企業股份有限公司等6家事業擬共同經營台灣智慧電能股份有限公司，從事離岸風電購、售電業務，依法須向公平會提出結合申報。

公平會今天發布新聞稿指出，已於2日委員會議通過此離岸風電售電平台結合案，認為對產業發展有正面效果，因此決議通過，不禁止結合。

公平會說明，上述6家參與結合事業，均為再生能源需求者，擬共同經營離岸風電售電平台（台智電公司），提升購電彈性，而台智電公司並未涉足其他類型再生能源業務，目前沒有營業實績，未來將向區塊開發第1期、第2期（即3-1、3-2）的離岸風電開發業者洽購離岸風電，並轉售予售電業及終端用戶，同時股東得優先承購離岸風電，不過其股東所得承購的離岸風電數量有限，且以企業體系使用為主。

此結合案審議過程中，公平會主動徵詢主管機關、上游風場開發業者、水平競爭同業、學者專家等各界意見，考量台智電公司業務經營範圍，此結合著重於上游離岸風電採購市場、下游再生能源銷售市場的競爭分析。

公平會指出，離岸風電嚴格的買方採購資格等條件已經存在，不會因結合前後有所改變，台智電公司在相關市場力量有限。結合後，台智電公司要面對既存競業者競爭，且市場仍有離岸風電裝置容量可供其他需求者採購，不致於產生排擠效果。

公平會認為，台智電公司為新進業者，且表示將積極透過各類管道接觸客戶，尤其再生能源銷售市場尚有太陽光電等其他能源、競爭者眾多，現階段沒有顯著限制競爭疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，公平會指出，此結合對於政府規劃推動離岸風電及再生能源售電市場自由化有正面助益，經過審慎評估相關因素後，不禁止結合。

公平會強調，台灣離岸風電產業正在發展，公平會基於競爭主管機關職責，未來將持續觀察再生能源市場的發展動態，在交易透明及非歧視性原則下，檢視市場中相關交易安排對競爭中立性及創新誘因的影響程度，確保再生能源政策和競爭政策共存共榮。（編輯：楊蘭軒）1140703