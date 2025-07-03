首季國銀員工獲利貢獻度平均274.1萬元 低於去年同期

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央銀行最新公布第1季本國銀行營運績效季報出爐，稅前淨利創歷年同期新高，不過因員工人數變動，拖累國銀員工平均獲利貢獻度略為下滑，為新台幣274.1萬元，低於去年同期的284.2萬元。

央行第1季本國銀行營運績效季報出爐，根據國銀綜合損益表、主要財務及營運比率資料顯示，114年1至3月稅前淨利1439億元，創歷年同期新高，年增1.84%，年率化平均權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為10.98%及0.77%。

央行並指出，平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）為274.1萬元，較去年同期微幅下滑。

外界關注國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，由花旗以1639.8萬元蟬聯冠軍寶座，第2至4名依序是上海商銀、滙豐銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行，公股銀行當中，以兆豐銀行表現最亮眼，排名第6。

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央行官員說明，花旗銀行拆出消金業務後，員工人數大幅減少，但企金基礎仍在，獲利穩定、分母縮小的情況下，使獲利貢獻度衝高。

央行官員接著表示，國銀獲利貢獻度前段班，可能與一般社會大眾認知的指標銀行不同，原因在於每家銀行營運模式不太一樣，有些重點放在高資產財富管理，手續費收入也會比較高，換言之，銀行營運模式、客戶結構都有影響，而且公司規模大小牽動員工人數（分母），有些銀行雖然不是大型金控，仍繳出亮眼的員工獲利貢獻度，就是跟員工人數較少、分母小有關。（編輯：張均懋）1140703