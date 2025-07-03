信義鄉公所採購案前秘書違法得標 二審撤銷緩刑

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（中央社記者蘇木春台中3日電）南投信義鄉公所前秘書胡男，違法得標公所採購案，不法獲利逾285萬元，一審被依貪污罪判刑2年、緩刑5年；經上訴台中高分院審理後，今天二審改判緩刑撤銷、其餘駁回。

依據檢方起訴書指出，胡姓男子自民國107年12月起，利用擔任南投縣信義鄉公所秘書身分，對於信義鄉公所辦理小額及公開招標採購案件具有審核、決行職權。

胡男與胞弟共同經營的土木包工業，依公職人員利益衝突迴避法規定，應予迴避，仍執意合謀違背法令以自己的土木包工公司投標。

胡男自108年1月起至113年2月止，得標信義鄉公所發包採購案共計278件，標案金額共計新台幣3170萬5636元，從中獲利不法所得達285萬3507元。

案經中檢偵辦後，依違反貪污治罪條例等罪嫌將胡男與胞弟2人起訴。

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台中地院審理後，合議庭審酌，胡男已繳回犯罪所得，且胡弟犯後配合調查、態度良好，一審判胡男2年、緩刑5年，並應向公庫支付20萬元，及提供240小時勞務，褫奪公權5年；胡弟判1年10月、緩刑5年，及提供160小時勞務，褫奪公權2年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審今天宣判，胡男與胡弟緩刑部分撤銷，其餘均駁回。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140703