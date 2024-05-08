口罩令5/19解除 醫建議有症狀、高風險還是要戴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北8日電）衛福部疾管署今天宣布，19日起醫療機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議配戴。醫師提醒，若身體不舒服、或者是高風險族群，到醫院或人潮密集處，還是建議戴口罩。

百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一，且是至今唯一仍未放寬的場所。衛福部疾管署今天宣布，5月19日起醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴。國內口罩令歷經1265天，正式全面解除。

台灣感染管制學會理事長王復德接受中央社記者採訪說明，雖然近期國內呼吸道感染狀況仍起起伏伏，但若是一直擔心，就會永遠沒有結束的時候，因此還是要回歸正常生活，防疫措施也該陸續恢復到過去狀況，由民眾自己衡量自身狀況，多多注意、防範，如身體不舒服時自主佩戴口罩、遵守咳嗽禮節等。

「醫院本來就是細菌、病毒比較多的環境，又有許多脆弱族群」，王復德建議，若自身有呼吸道感染狀況，或是本身是抵抗力較低、年紀較大的高風險族群，進入醫院或到人潮密集處，建議還是要佩戴口罩，避免把疾病傳染給他人或遭到感染，做好自我風險管理。

王復德也提醒，在醫療院所內觸摸東摸西有可能接觸病原，若再觸碰眼、鼻、口等處，都可能造成感染，建議先洗手再接觸這些地方，並呼籲民眾沒事不要到醫院。

「這些其實都和疫情前一樣」，王復德說，長時間把自己「包好好」，會像去年解封初期一樣面臨免疫負債，因接連幾年沒有受到感染、身體缺乏抗體，導致反而更容易被感染；如果身體健康，就算接觸到一些細菌病毒，也能靠自身抵抗力度過，反而較能避免嚴重情況。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民也說，養成進醫院戴口罩的習慣，其實不論對個人或是對醫院來說，都是好事情，既可以避免遭到傳染，也可以避免把自身疾病傳播出去。（編輯：吳協昌）1130508