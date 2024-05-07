免費快篩8成6月底前到期 疾管署估1個月內被拿完

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（中央社記者曾以寧台北7日電）全國逾4500家藥局可領共1000萬劑COVID-19免費快篩，但有社區藥局快篩效期近擔憂發不完。疾管署說，其中8成在6月底前到期，以國內呼吸道就診情況預估，免費快篩最快1個月內被拿完。

衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，於全台4500多家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，預計8日起所有合作藥局皆可收到貨、開始提供，以每人每次領取1盒為原則，但未另設領取限制。

措施推出後，有社區藥局藥師反映，民眾對接近效期的快篩領取意願低，擔憂發不完。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上被媒體問及此事說明，COVID-19疫情期間共購買3.5億劑快篩試劑，單價以國產或進口為新台幣72至95元不等，目前庫存量共約1000萬劑，每盒為4到5劑不等，因此總共200萬到250萬盒；有效期限最短者到5月底，整體共約800萬劑在6月底前到期，有150萬劑則可到12月底。

曾淑慧說，以目前國內單週COVID-19健保急門診就診近2萬人次、類流感就診8.9萬人次估算，每個月約有50萬人因呼吸道感染狀況去看診；若再以1/4有症狀者會去看診計算，每個月共約200萬人有上呼吸道症狀，如果每個有症狀者都去拿快篩，預估1個月內就會被拿光。

曾淑慧說，快篩試劑是防疫戰備物資、重要防疫武器，寧可多買一些，也不希望不夠，否則恐對疫情造成重大影響；希望透過提供防疫物資，讓民眾有需要時可做篩檢，達到保護自己也保護他人，也讓快篩試劑達到最好的應用。

與藥局合作狀況，曾淑慧說，藥師公會鋪貨給藥局時，也會徵得藥局同意，若藥局願意提供快篩試劑，就會進行供貨，並以「先進先出」為原則；若真的發不完，則以一般廢棄物處理。

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國內COVID-19疫情方面，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上週新增229例本土確定病例（併發症）、31例死亡，疫情處於低點，但仍有上下波動情況。

母親節將至，疾管署防疫醫師林稜提醒，近期疫情仍有傳播風險，媽媽們平時守護家庭、是堅強後盾，呼籲大家在獻上感謝與敬意的同時，也要陪媽媽接種COVID-19疫苗，替媽媽撐起保護傘，保護媽媽也保護家人健康。（編輯：張雅淨）1130507