COVID-19免費快篩即起提供 共1000萬劑全國逾4500藥局可領

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（中央社記者曾以寧台北6日電）衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，即起於全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19家用快篩試劑，預計8日起所有合作藥局皆可收到貨、開始提供。以每人每次領取1盒為原則，若有特殊需求也可增加領取。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，國內近期平均每週約有20到30例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫死亡、約200併發症個案，雖然疫情已過高原期，但併發症個案仍偏多，且世界衛生組織近日表示，COVID-19為既定且持續的健康問題，因此呼籲民眾仍要注意併發症風險。

疾管署今年初曾於國際港埠提供COVID-19家用快篩，予出入境旅客自由領取；後續接獲民眾反映應比照此措施，免費提供快篩試劑給國內有需求民眾。因此疾管署與中華民國藥師公會全國聯合會合作，自今天起於全台4500餘家健保特約藥局提供COVID-19家用快篩試劑，有需求的民眾可自由免費領取。

曾淑慧說，此批共提供1000萬劑效期陸續至今年底的快篩試劑，讓民眾於領處方藥物、購買藥品、醫療器材、保健食品等原因至藥局時可以即時領取；相關藥局名單可至疾管署官網或點以下連結查詢。

台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、金門縣



桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣



台中市、彰化縣、南投縣



雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市



高雄市、屏東縣、澎湖縣



花蓮縣、台東縣

疾管署表示，快篩試劑的物流作業會陸續鋪貨到藥局，預計明天全數合作藥局會收到貨，5月8日以後所有合作藥局皆可提供。

中華民國藥師公會全國聯合會今天透過新聞稿表示，藥師公會所屬全國社區藥局，於2022年4月28日至2023年4月30日間，配合政府進行「快篩實名制」政策，讓全國民眾可以持健保卡至社區藥局購買。為發揮庫存防疫物資最大效益，藥師公會再度配合政府提供快篩。

藥師公會提醒，雖然疫情已趨近緩和，但COVID-19患者仍有機會發展為中重症，甚至可能有因併發症導致死亡風險。藥師公會協助疾管署，以社區藥局作為快篩試劑發放據點，民眾無須提供任何證件即可向社區藥局免費索取，數量有限發完為止。

藥師公會提醒，請民眾依實際需求量索取，勿做不必要囤積；且快篩試劑為政府管控防疫物資，藥局不可另做販售或營利用途（如當成促銷禮贈品），敬請各社區藥局特別留意。（編輯：李亨山）1130506