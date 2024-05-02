AZ首認疫苗會引血栓 疾管署：已依文獻審議救濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北2日電）藥廠AZ首度在法庭文件承認其COVID-19疫苗可能引起罕見血栓。衛福部疾管署說明，過去已有文獻提及此事，因此遇相關案件審議會給予救濟；且若發現有利新事證，民眾可再提申請。

根據外電今天報導，英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可能引起罕見血栓副作用，此一明顯轉變可能為數百萬英鎊的法律賠償鋪路。

外界關注這是否影響國內預防接種受害救濟，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧接受媒體採訪指出，過去已有文獻、病例報告提及，AZ疫苗可能造成「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」，預防接種受害救濟審議小組（VICP）在審議AZ疫苗接種後發生血栓性血小板低下個案時，經判斷有相關性或無法確定，就會給予救濟。

曾淑慧並表示，依據行政程序法第128條規定，曾提出預防接種受害救濟申請的民眾，若於行政處分作成後，有「發生新事實或發現新證據，但以如經斟酌可受較有利益之處分者」的情況，得自行政處分法定救濟期間經過後5年內，提出再次申請。

衛福部長薛瑞元今天在立法院被國民黨立委廖偉翔問及，是否針對此事提供民眾協助時表示，跨國訴訟成本高且曠日廢時，若民眾有集體訴訟訴求，衛福部會盡量給予協助。

廖偉翔與民眾黨立委陳昭姿等人今天也召開記者會，對預防接種受害救濟案件審議過程提出質疑。

疾管署透過新聞稿回應，政府對每件申請案都審慎以對，審議過程合法合理，且確保預防接種受害救濟審議小組（VICP）獨立行使職權；審議小組則秉持醫學專業，審慎客觀全力取得事證方作成結論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於審查案量大，疾管署說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大量接種後，預防接種受害救濟申請案件驟增，因而協請專家委員加開會議及增加每次會議審議案件數，以加速案件審議，但審議品質未受影響。

至於進入司法的案件，疾管署表示，皆依法配合提出完整資料，說明審議小組會議召集合法性，並輔以醫學實證文獻，充分說明審議小組對於案件關聯性研判的依據。（編輯：陳清芳）1130502