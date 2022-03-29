北市50多歲女打AZ疫苗後死亡 獲救濟金600萬史上最高

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限新台幣600萬，也是台灣疫苗接種史上最高救濟金額數目。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年3月10日開會，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議57案，僅7案核予救濟，分別為莫德納疫苗2案，救濟金介於新台幣2.5萬元至30萬元、4案AZ疫苗，金額介於6000元至600萬元、1案BNT疫苗救濟金額為2.5萬元。其餘50案皆不予救濟。

核予救濟600萬元救濟金個案，為台北市50多歲女性，接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症致死亡。據會議報告顯示，個案無慢性病病史，也無任何固有疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，但個案血液檢驗結果顯示其確實罹患血栓併血小板低下症候群。

專家認為，個案發病時間在接種AZ疫苗後，是可能發生血栓併血小板低下症候群合理時間內，研判個案血栓併血小板低下症候群與疫苗接種相關，個案血栓併血小板低下症候群直接造成腦部梗塞及導致腦壓升高，併發後續腦出血致死，認定個案死亡與接種AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，自去年3月中旬接種COVID-19疫苗起，此案為目前核予救濟的最高金額者，已達法定最高救濟金額上限，更創下預防接種受害救濟制度創辦以來，在所有種類疫苗接種救濟中，首度出現救濟金600萬元。

莊人祥也表示，雖然此案並非首例接種COVID-19疫苗後死亡或救濟個案，但是專家首度認定死因與COVID-19疫苗接種有關個案，過去死亡個案都是無法確定關聯性，核予大約50萬元左右救濟金。

另外，這次予以救濟案件中，值得注意的還有1例BNT疫苗救濟案，莊人祥表示，此案為10多歲青少年，個案接種BNT疫苗4天後出現心悸及胸口不適等症狀，經醫師診斷為心肌炎，與接種BNT疫苗相關，核予救濟金2.5萬元，是COVID-19疫苗接種救濟最年輕個案。（編輯：陳政偉）1110329