美更新疫苗建議 請藥廠針對COVID-19變異株KP.2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）變更對2024到2025年COVID-19疫苗的病毒株建議，要求製造商如果可行的話，更新新的疫苗以針對KP.2變異株，而不是先前試圖鎖定的JN.1譜系。

路透社報導，FDA是在昨天更新消息中變更建議；與此同時，3款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的其中兩家製造商莫德納（Moderna）與諾瓦瓦克斯（Novavax），都向FDA提交更新2024年秋季疫苗的申請，針對的是JN.1病毒株。

諾瓦瓦克斯已表示，針對JN.1病毒株的疫苗正在製造中，無法在今年秋季生產針對另一種病毒株的疫苗。

諾瓦瓦克斯今天申請授權，稱旗下疫苗顯示可對多種變異株產生廣泛交叉中和抗體，包括針對KP.2與KP.3。諾瓦瓦克斯表示，JN.1疫苗可在7月中前準備推出。諾瓦瓦克斯尚無法對FDA偏好的KP.2疫苗發表評論。

FDA的新公告不同於旗下顧問、歐洲主管機關與世界衛生組織（WHO）提供的建議，他們全都尋求讓更新的疫苗針對JN.1病毒株。

然而，FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）在本月稍早的諮詢小組會議上表示，他希望讓民眾有機會選擇針對KP.2的疫苗，這可能要指望莫德納以及輝瑞（Pfizer）與其夥伴BioNTech的mRNA疫苗迅速更新。

mRNA疫苗能比諾瓦瓦克斯以蛋白質為基礎的疫苗更快研發出來。JN.1是美國今年稍早的主要病毒株。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，雖然JN.1不再普遍，但在截至6月8日的兩週內，估占所有病例的3.1%。

KP.2變異株估計約占22.5%；KP.3現在成為主要的病毒株，占所有病例的25%。

輝瑞今天表示，正在與全球主管機關進行討論，包括FDA在內，以評估未來COVID-19疫苗配方的成分。莫德納表示，無論對於病毒株的最終決定是什麼，將在秋季疫苗接種運動啟動時，及時準備好更新的疫苗。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130615