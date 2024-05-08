數量過剩 阿斯特捷利康全球回收COVID-19疫苗

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）今天表示，有鑑於COVID-19疫情大流行後疫苗過剩，公司已開始在全球範圍回收旗下新型冠狀病毒疫苗Vaxzevria。

路透社報導，阿斯特捷利康還表示，將著手撤銷Vaxzevria在歐洲的上市許可。

阿斯特捷利康說，「隨著多種不同的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不斷開發出來，（市面上）可用的更新版疫苗已經過剩」，由於對Vaxzevria需求趨緩，目前公司已不再生產或供應這種疫苗。

媒體報導，阿斯特捷利康先前在法院文件中承認，這款疫苗可能導致血栓併血小板低下症候群（TTS）等副作用。

率先做出相關報導的「每日電訊報」（Telegraph）提到，阿斯特捷利康已在今年3月5日提出撤回疫苗的申請，並於今天生效。

在倫敦掛牌上市的阿斯特捷利康因COVID-19藥品銷量下滑導致成長放緩後，去年透過數筆交易，開始進軍人類呼吸道融合病毒（RSV）疫苗和治療肥胖症藥物領域。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130508