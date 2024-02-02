高端與mRNA疫苗保護力接近 研究將登美國CDC期刊

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（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署以台灣COVID-19疫情期間的資料分析疫苗保護力，打3劑高端疫苗預防中重症保護力達9成以上，與mRNA疫苗接近，研究將於3月登上美國疾病管制暨預防中心（CDC）的期刊。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天告訴中央社記者，這項研究結果已在去年2月於美國西雅圖「反轉錄病毒與伺機性感染國際研討會」（CROI 2023）進行學術發表，亦於去年12月經國際頂尖傳染病學術期刊通知，預計將在今年3月刊於美國疾病管制暨預防中心（CDC）期刊「新興傳染病」（Emerging Infectious Disease）。

羅一鈞指出，這項研究證實mRNA疫苗與高端公司製的蛋白質次單元疫苗，對Omicron中重症與死亡具相似保護效益；且是國際上首度以真實世界大數據資料將mRNA、蛋白質次單元與腺病毒載體疫苗進行比較。

疾管署說明，為評估COVID-19疫苗接種政策成效，提供民眾疫苗追加劑接種建議，並作為疫苗政策調整參考，疾管署在2022年在國內首度爆發Omicron大規模社區流行後，針對2300餘萬人、6000多萬劑疫苗接種紀錄，於去識別化後，以國際通用大數據統計分析，進行國內真實世界疫苗保護效益比較。

真實世界分析結果證實，接種3劑疫苗對中重症與死亡保護效益，較未接種或僅接種1、2劑者為高；也發現BNT、莫德納等mRNA及高端所製蛋白質次單元，保護效益較AZ的腺病毒載體疫苗高，且持續時間較長；研究亦發現在全人口資料中，BNT與高端疫苗在預防中重症的保護效益皆達9成以上。

疾管署指出，這項研究除完整說明COVID-19疫苗組合保護效益，並以年齡分組方式，分析不同年齡層之保護效益供其他國家與研究人員參考，以供後續疫苗政策推廣參考；研究亦建議，若接種前2劑為AZ疫苗者，應補接種次世代追加劑疫苗，以得到更佳的保護力與維護自身健康。（編輯：陳政偉）1130202