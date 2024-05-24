藍營再批疫苗快篩採購 疾管署：均受立院監督

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北24日電）新政府520剛上任，國民黨再次將矛頭指向COVID-19疫苗與快篩採購爭議，衛福部疾管署今天澄清，疫情期間快篩試劑、疫苗採購均依法執行，受立法院監督，絕無不法情事。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿回應，有關國民黨於臉書再次指稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間快篩試劑、疫苗採購等為弊案一事，強調快篩試劑採購均符合法令規定，絕無偏頗特定廠，當時販售為價格為新台幣100元，與各國相較並無偏高。

疾管署表示，過去快篩試劑採購是因應2022年4月國內疫情急速上升，國內家用抗原快篩試劑需求遽增，世界各國市場快篩試劑缺貨、價格昂貴，指揮中心緊急徵用快篩試劑，並推動家用抗原快篩試劑實名制，讓有需求族群可購得每天所需家用抗原快篩試劑，平抑市售家用抗原快篩試劑價格。

針對政府阻擋BNT疫苗採購爭議，疾管署重申，指揮中心自2020年起即積極洽購包括BNT在內的各種疫苗，但與BNT公司於2021年1月8日合約簽署最終階段，因政治外力影響，無法簽約完成為該公司放棄所致。

至於高端COVID-19疫苗，疾管署表示，採購契約已於今年1月16日經雙方同意提前公布，高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

此外，疾管署還提到，高端疫苗於2021年10月27日獲選加入世界衛生組織（WHO）團結試驗，高端疫苗於真實世界接種的保護效益資料也於112年12月28日被「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）接受，可佐證高端疫苗具有保護效益。

疾管署強調，針對疫情期間快篩試劑、疫苗採購等相關疑義已多次澄清，對於有心人士一再扭曲事實，惡意解讀，造成誤解深表遺憾，盼外界能本於事實評論，共同維護國人健康安全。（編輯：管中維）1130524