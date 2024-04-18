COVID-19確診久咳不癒 中醫新冠止咳一號提供治療新選擇

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）咳不停很惱人，有人確診COVID-19後，持續咳嗽達數週或數月。中醫師全聯會研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」今天發表研究發現，用藥後患者咳嗽頻率、痰量都改善，替咳嗽治療提供另一種選擇。

咳嗽是一種呼吸道常見的突發症狀，花蓮慈濟醫院中醫部醫師王健豪今天在「旗海飄揚-久咳不癒看中醫」記者會中簡報指出，俗話說「醫師治怕嗽，土水怕抓漏」，正代表了咳嗽治療，對臨床醫師而言是一大挑戰。

王健豪說，咳嗽由氣管、支氣管黏膜或胸膜受炎症、異物、物理或化學性、刺激引起，造成咳嗽的病因相當複雜，比方說發炎引發起的咳嗽，異物刺激如鼻涕倒流、食物嗆咳、腫瘤壓迫或空氣污染等，都是常見原因。

尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，不少人飽受長新冠後遺症困擾，持續出現咳嗽咳不停等症狀。中華民國中醫師公會全國聯合會精準醫療建構小組主任委員林展弘表示，小組在2023年4月1日研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」，由麻黃、杏仁、紫蘇葉、麥門冬、桑葉、枇杷葉、石膏、黨參、紅棗、甘草、浙貝母等藥材組成。

接著便進入臨床驗證，截至2023年10月6日，共有19名醫師參與研究，共治療428人次，收錄231名病患，結果顯示患者在經過一週治療後，各項數值的表現上，包括咳嗽頻率和痰量多寡，輕度和重度病患的改善率都展現顯著效果。

林展弘說，咳嗽專方適用乾咳、咽喉不適、胸悶、鼻塞、流涕等症狀與倦怠感者，臨床應用能夠消炎，排痰，緩解氣管平滑肌痙攣，促進肺泡血循環，增強肺換氣功能，主治感冒、流感、氣管炎、支氣管炎、聲音沙啞、百日咳等疾病，這項研究替咳嗽治療提供另一種選擇。

不過，林展弘提醒，急性期出現高燒、咽喉化膿或服藥後有心悸、小便困難等情況，排除治方之外。（編輯：陳政偉）1130418