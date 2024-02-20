一週5起家庭群聚傳染小孩 醫師籲勤洗手戴口罩

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中大甲李綜合醫院近一週收治5名兒童因家庭群聚、過年出遊而染病發燒案例，最小才11個月大，醫師提醒，現仍是流感的高原期，腸病毒開始出現，呼籲勤洗手、戴口罩避免感染。

李綜合醫院今天發布新聞稿指出，過年連假結束，小孩陸續開學。小兒科醫師余秋霖說，最近一週收治5名兒童因家庭群聚、過年出遊而染病發高燒的案例。

余秋霖表示，一對3歲、5歲的兄弟，過年跟家人出遊，父母感冒發燒，2名小孩也被傳染，出現頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，反覆高燒至39度，就醫住院治療。11個月大的女嬰，被感染A型流感發高燒的爸爸傳染，女嬰高燒不退住院治療。

余秋霖指出，A型流感症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等症狀，高危險群的病患，恐引發嚴重併發症，甚至導致死亡，最常見併發症為肺炎。

依據疾管署公布的資料，流感病毒陽性檢體件數近期趨勢呈略升，近4週檢出流感病毒A型占82%，B型占18%。第6週（2月4日到2月10日）門診及急診類流感就診病例百分比分別為1.7%及14.9%，急診就診百分比高於流行閾值11.0%，新增38例流感併發重症病例，重症病例中新增7例死亡。

余秋霖說，腸病毒也開始蠢蠢欲動。1名10歲男童，父親在過年前感染新冠病毒，孩子也出現高燒，就醫治療雖然燒退，但檢查發現喉嚨嚴重潰瘍，罹患腸病毒，因血糖低於正常值，只有53mg/dl，住院治療。

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余秋霖表示，治療流感常見的就是吃克流感及易剋冒等藥物，或是用吸入劑的瑞樂沙，若遇到孩子食慾不振，吃什麼就吐，選擇瑞貝塔靜脈注射治療。住院的孩童經治療後已康復。

余秋霖提醒，流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染方式，新冠疫情期間，大家都勤洗手、戴口罩，現在流感病毒肆虐，很多人忽略戴口罩，建議做好個人防護衛生，避免被傳染。（編輯：謝雅竹）1130220