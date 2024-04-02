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113年第2例百日咳 3個月大女嬰也染COVID-19

2024/4/2 15:53（4/2 16:36 更新）
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疾管署2日公布113年第2例百日咳確定病例，中部3個月大女嬰確診COVID-19後又染百日咳；疾管署發言人曾淑慧（圖）提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法。中央社記者曾以寧攝 113年4月2日
疾管署2日公布113年第2例百日咳確定病例，中部3個月大女嬰確診COVID-19後又染百日咳；疾管署發言人曾淑慧（圖）提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法。中央社記者曾以寧攝 113年4月2日
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（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天公布今年第2例百日咳病例，中部3個月大的女嬰確診COVID-19後又染百日咳，住院11天後，病況穩定，已於3月24日出院；國際百日咳疫情劇升，提醒落實嬰幼兒接種疫苗。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青在疫報記者會上說明，這名中部3個月大的女嬰，無先天疾病，已接種第1劑5合1疫苗，尚未接種第2劑。3月初咳嗽、流鼻水，就醫確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發肺炎，住院5天出院，隔天又出現發燒、食慾降低、嘔吐，及劇烈咳嗽後嘴唇發紺而就醫治療。

林詠青說，女嬰再次就醫，發現有急性細支氣管炎，經採檢通報後於3月26日確診百日咳

百日咳小百科

百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。

傳染途徑
主要是由飛沫傳染。

常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。

預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。

治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。

資料來源：疾管署

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，並因病況穩定，已在住院11天後於3月24日出院。同住家人3人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥評估並進行健康監測至4月15日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，監測資料顯示，國內今年累計2例百日咳確定病例，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為19、4、0、0、0例，每年累計病例數為0至32例，多為3個月以下嬰兒（占51%），其次為20歲以上病例（占36%）。

李佳琳指出，全球多國百日咳疫情自去年起升溫，於近期劇升，中國截至2月累計3萬2380例、其中13例死亡，為去年同期的近23倍，病例數為近10年來同期最高。歐盟CDC則提醒此疾病每3至5年會發生週期性疫情高峰，目前疫情已影響所有年齡層並以15到19歲族群為多，呼籲應加強落實嬰幼兒接種。

疾管署發言人曾淑慧說，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，提醒民眾務必按時攜帶嬰幼兒完成接種。

近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，曾淑慧建議，女性每次懷孕時，可於第3孕期自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗，以保護胎兒及剛出生嬰兒；民眾如計劃至流行地區，應注意手部衛生、適時配戴口罩，並視需要，再追加接種1劑疫苗。（編輯：管中維）1130402

（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
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