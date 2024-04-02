113年首例腸病毒重症 7月大女嬰染克沙奇進加護

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（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天公布今年首例腸病毒重症，為南部7個月大女嬰感染腸病毒克沙奇A10型，出現呼吸不順、意識不清、肌抽躍、口腔及四肢有小水泡等症狀，一度進加護病房治療，已出院。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在疫報記者會上表示，今年首例 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 重症個案為南部7個月大女嬰，沒有先天病史，曾於3月中旬因流鼻水、咳嗽症狀至診所就醫，診斷為感冒，服藥後改善。

林詠青說，女嬰2天後出現近攝氏40度高燒、嘔吐、呼吸不順、嗜睡伴隨意識不清，緊急就醫發現有肌抽躍、心跳加快、血壓升高、口腔及四肢有小水泡（手足口病）等症狀，收治兒童加護病房住院治療，經通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇A10型，住院期間併發肝炎、敗血症，治療後症狀改善，住院第12天轉一般病房、第13天出院返家休養。

狀況疫調，林詠青說，個案家人有咳嗽、流鼻水，但無疑似腸病毒症狀，幼托機構也無腸病毒疫情，不排除為接觸者有輕微症狀，或在社區遭到感染。

疫情中心副主任李佳琳說明，去年累計11例腸病毒感染併發重症確診病例，其中1例死亡（感染 腸病毒D68型 腸病毒D68型小百科 腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。 腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。 資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院 看更多 關閉 ）。

疾管署監測資料顯示，3月24日至30日全國腸病毒門急診就診計6732人次，為近10年同期最高；腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，但已出現5例 腸病毒71型 腸病毒71型小百科 腸病毒71型

腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。 相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。 重症前兆病徵：

1. 嗜睡、意識改變、活力不佳

2. 持續嘔吐

3. 手腳無力

4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。

5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 及1例D68型輕症個案，須持續注意學幼童傳播風險。

林詠青提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速；若小朋友感染腸病毒，1週內要注意是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵。

疾管署發言人曾淑慧提醒，近期腸病毒疫情持續上升，且清明連假將至，民眾南來北往、親朋好友出遊、交流頻繁，皆易造成疾病傳播，呼籲民眾連假期間參加各種活動，仍應提高警覺。家長應特別留意個人與幼童衛生，外出返家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。（編輯：張雅淨）1130402