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壽險業睽違5年再出手 元大人壽逾21億標下北市地上權

2025/5/5 18:22
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（中央社記者羅元駿台北5日電）財政部國產署今年首批國有地地上權今天開標，7宗標的標脫3宗，決標權利金新台幣23億2160萬元；其中，元大人壽砸逾21.77億元得標北市1宗土地，溢價率95.46%，也是睽違5年再次有壽險公司得標地上權。

財政部國產署3月24日公告今年第1批7宗國有土地招標設定地上權，國產署主秘連尤菁說明，根據今天開標結果共標脫3宗，決標權利金總金額23億2160萬元，本次招標設定地上權案地租年息率為3.5%，權利金繳交期限為90天。

連尤菁今天在例行記者會指出，1宗標脫位於台北市中山區松江路85巷內的土地，距捷運松江南京站約200公尺、鄰近協和婦女醫院及伊通公園，共吸引2封標單搶標，最後由元大人壽以逾21.77億元得標，溢價率達95.46%，每坪得標價為258.49萬元。

連尤菁說明，元大人壽得標是繼2020年全球人壽標得台北市松山區國泰營區後，時隔5年再出現壽險業投資地上權標的。前次全球人壽得標的國泰營區設定地上權案，得標價為97.8億元、溢價率為59.9%，每坪標脫單價約328萬元。

連尤菁表示，另外1宗為台中市南屯區土地，位於第13期市地重劃區內，由大毅生活公司以9225萬得標，溢價率為0.59%。最後1宗為位於台中市西屯區乙種工業區土地，由津悅食品以5165萬元得標，溢價率1.46%，連尤菁補充，此筆位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區西南隅、交通便利。

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連尤菁預告，今年度第2批標的預計於6月16日公告，另外配合中央政府推動長期照顧服務政策，將推出6宗長照產業招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地。

連尤菁表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自2022年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由國產署辦理活化利用。（編輯：林家嫻）1140505

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