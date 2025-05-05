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台中駕駛拒攔查倒車衝撞2車 警包夾壓制逮2人

2025/5/5 18:25（5/5 18:36 更新）
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台中市警察局第六分局4日深夜攔查違規車輛，駕駛疑酒駕倒車衝撞2車意圖逃逸，警方包夾攔停壓制駕駛帶回偵詢。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月5日
台中市警察局第六分局4日深夜攔查違規車輛，駕駛疑酒駕倒車衝撞2車意圖逃逸，警方包夾攔停壓制駕駛帶回偵詢。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警察局第六分局昨晚攔查違規車輛，駕駛倒車衝撞2車意圖逃逸，警方包夾攔停壓制駕駛帶回偵詢，發現駕駛酒測超標，而同車女乘客也涉持有K菸，2人依法送辦。

第六分局員警於昨晚11時許，在西屯區上石北二巷口攔查1輛違規自小客車，並示意駕駛停車受檢，但駕駛疑似酒後駕車，拒絕配合攔查並強行逃逸，於逃逸途中還倒車衝撞後方2輛停等紅燈的自小客，造成2車車頭嚴重損毀，並波及無辜乘客手部擦挫傷。

警方表示，昨晚巡邏時發現1輛自小客車違規使用行動電話，隨即鳴笛示意駕駛靠邊停車，而駕駛非但拒檢，反而加速往台灣大道方向逃逸，過程中，駕駛見前方為紅燈，竟於快車道上倒車試圖擺脫警方，因此撞擊後方無辜民眾車輛。

警方利用駕駛倒車失控之際，以巡邏車前後包夾阻斷去路，成功攔停該車，並當場壓制駕駛洪姓男子（38歲），經實施酒測，其酒測值已明顯超出法定標準，洪男也遭員警帶回派出所偵詢調查。

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警方初步了解，洪男因當天有飲酒，才心虛拒檢釀成事故，沒想到不僅將為自己行為付出代價，更須面對高額賠償，得不償失，並依公共危險罪及過失傷害罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

由於有民眾看到同車女乘客將疑似K菸隨手丟棄於分隔島，警方隨後也在事故現場周邊擴大搜索，並在分隔島中找出被同車乘客張姓女子（33歲）所丟棄的K菸1支，於詢問後依毒品危害防制條例送辦。（編輯：李淑華）1140505

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