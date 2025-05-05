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久禾光電5/20掛牌上櫃 競拍底價60元

2025/5/5 16:18
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（中央社記者江明晏台北5日電）光學鏡頭廠久禾光電將於20日掛牌上櫃，今天起競價拍賣，底價為每股60元；8日開始公開申購，暫訂承銷價72元。久禾光電表示，在筆電鏡頭市占率已逾3成，看好新專案挹注並推進新應用，下半年營運將優於上半年。

久禾光電為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總數491萬股，其中380.8萬股採競價拍賣，競拍底價為每股60元，將從今天至7日競拍，於9日開標；8日開始公開申購，暫訂承銷價為72元。

久禾光電表示，高階微型化光學鏡頭產品主要應用於筆記型電腦，並打入國際品牌供應鏈，目前在筆電鏡頭市占率已逾3成；久禾光電持續積極開發非筆電應用市場利基型產品，產品涵蓋醫療用內視鏡、掃地機器人、智慧冰箱、工業電腦、無人機及安防監控等，目前均有實質出貨，且多為國際一線品牌，可望挹注整體營收與獲利表現。

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久禾光電去年營收新台幣10.31億元，年增16.99%，創歷史新高；毛利率為46.3%，每股盈餘為5.57元。受惠新專案開發有成，今年前3月營收2.56億元，年增33.24%，在淡季業績逆勢成長，創歷年同期新高。

展望今年，久禾光電看好隨著新專案、高階利基型產品量產與新應用市場推進，下半年營運動能將優於上半年，且隨高階鏡頭產品組合增加及良率提升，將進一步推動毛利率成長，全年營收及獲利有望再創高峰。（編輯：張良知）1140505

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