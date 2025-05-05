加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.9 最大震度花蓮4級
首頁 / 生活

雲林縣府重申反對萊豬進口 籲中央資訊透明

2025/5/5 18:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，殘留符合規定，但仍引關注；雲林縣長張麗善今天重申反對萊豬進口，並籲中央秉持資訊透明原則，關乎食安，保障消費者知情權與選擇權。

台灣於民國110年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量；澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署今天開記者會說明，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。

張麗善重申，雲林縣一貫堅持反對含萊克多巴胺（萊劑）豬肉進口，並再次呼籲中央政府應秉持資訊透明原則，全面落實萊豬進口源頭把關與清楚標示制度，保障消費者知情權與選擇權。

張麗善強調，雲林縣為全台養豬第一大縣，一年高達153萬頭的養豬數量，產值高達新台幣252億元，因此，為了雲林縣養豬產業永續發展和食安問題，不僅嚴格禁止廚餘養豬，成立「零瘦肉精聯盟」，更創立「雲饗豬」品牌，主打無瘦肉精、安全優質的本地豬肉，由縣府把關認證，讓消費者買得安心、吃得健康。

google news透過 Google News追蹤中央社

雲林縣養豬協會理事長吳英吉希望中央針對萊豬嚴格把關，而且要求標示清楚、公布去向，畢竟關乎食安問題，協會會擇期開會討論如何面對。

吳英吉認為，民眾有知的權利和選擇權，「黑跟白怎麼可以混在一起，倘若出問題誰要負責」。（編輯：李淑華）1140505

張麗善
雲林21場求職防詐宣導將開跑 提醒3準備7不原則白沙屯媽祖登轎參拜時移開拱天宮爐主惹議 張麗善當面致歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：