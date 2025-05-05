雲林縣府重申反對萊豬進口 籲中央資訊透明

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，殘留符合規定，但仍引關注；雲林縣長張麗善今天重申反對萊豬進口，並籲中央秉持資訊透明原則，關乎食安，保障消費者知情權與選擇權。

台灣於民國110年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量；澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署今天開記者會說明，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。

張麗善重申，雲林縣一貫堅持反對含萊克多巴胺（萊劑）豬肉進口，並再次呼籲中央政府應秉持資訊透明原則，全面落實萊豬進口源頭把關與清楚標示制度，保障消費者知情權與選擇權。

張麗善強調，雲林縣為全台養豬第一大縣，一年高達153萬頭的養豬數量，產值高達新台幣252億元，因此，為了雲林縣養豬產業永續發展和食安問題，不僅嚴格禁止廚餘養豬，成立「零瘦肉精聯盟」，更創立「雲饗豬」品牌，主打無瘦肉精、安全優質的本地豬肉，由縣府把關認證，讓消費者買得安心、吃得健康。

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雲林縣養豬協會理事長吳英吉希望中央針對萊豬嚴格把關，而且要求標示清楚、公布去向，畢竟關乎食安問題，協會會擇期開會討論如何面對。

吳英吉認為，民眾有知的權利和選擇權，「黑跟白怎麼可以混在一起，倘若出問題誰要負責」。（編輯：李淑華）1140505