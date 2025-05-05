凱基壽攜手玉山銀推高齡錄音輔助系統宣讀 試辦半年

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（中央社記者羅元駿台北5日電）2025年台灣65歲以上人口占比將超過20%、正式進入超高齡社會。凱基人壽今天表示，攜手玉山銀合作推出高齡錄音輔助系統宣讀服務，盼提升高齡族群接收資訊正確性，業務試辦將為期6個月。

今天發布新聞稿指出，首創業界先例取得金管會准許進行試辦，與玉山銀合作導入「高齡錄音輔助系統宣讀」服務，藉由人機協作的方式，降低人為失誤率並提高作業效率，並確保高齡族群接收資訊的正確性。

凱基人壽表示，本次業務試辦原則上為6個月，並預期提升客戶體驗、實現普惠金融科技與提升行政效率3效益。

凱基人壽說明，根據第一線業務服務人員的調查發現，過往在進行高齡族群的顧客權益宣讀時，業務員的語速、語調、口音，都會影響高齡族群接受資訊的正確性，且經常因無法一次聽完所有資訊，或是提出疑問而中斷宣讀的流程，而降低客戶服務的效率與品質。

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凱基人壽說明，高齡錄音輔助系統宣讀業務試辦，讓行銷人員可透過玉山銀系統平台，直接進入凱基人壽的高齡錄音輔助系統，並依據客戶需求調整系統宣讀語速和進行重複宣讀，同時搭配人員在旁輔助說明，確保客戶充分理解投保內容以保障自身權益。

凱基人壽補充，此項業務試辦能提升行政效率，盼透過數位工具縮短業務員辦理高齡錄音作業時間，也能更精準地宣讀高齡錄音範本，降低照會率。（編輯：黃國倫）1140505