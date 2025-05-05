游安順8點檔飾「賣藥奇才」 蘇晏霈讚戲感超準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）金獎實力派演員游安順睽違5年加入8點檔「好運來」，飾演一名充滿傳奇色彩的藥品企業家，化身「賣藥奇才」的他表示很開心；蘇晏霈則讚對方戲感超準，很期待一起拍戲。

游安順睽違5年再度回到8點檔的懷抱，游安順透過新聞稿表示，角色不是普通的董事長，是白手起家，靠著一張能把「黑狗兄」說成「白馬王子」的嘴，在地方電台賣藥賣到嚇嚇叫，短短幾年就滾出驚人財富，然後華麗轉身投入生技產業，根本就是一部活生生的「台灣奇蹟」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游安順這次不演苦情老爸，要來點不一樣的，化身「賣藥奇才」，「真的太久沒回來了，謝謝大家還記得我，這次的角色聽起來就很有『笑』果，我很期待。」

同劇演員蘇晏霈則表示很期待跟游安順對戲，她說：「跟順哥對戲真的超像在充電！他的戲感準到像內建GPS，而且超會帶戲，跟他對戲只要放空跟著他走，情緒就會自然而然跑出來，超舒服！」（編輯：李亨山）1140505