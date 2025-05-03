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41歲陳鏞基王勝偉同場開轟很感動 珍惜場上時間[影]

2025/5/3 20:40（5/3 21:46 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊3日繼續與富邦悍將隊交手，獅隊41歲老將陳鏞基（左）與悍將同為41歲的王勝偉同場開轟，陳鏞基賽後受訪直言很感動。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊3日繼續與富邦悍將隊交手，獅隊41歲老將陳鏞基（左）與悍將同為41歲的王勝偉同場開轟，陳鏞基賽後受訪直言很感動。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職統一7-ELEVEn獅今天與富邦悍將交手，兩隊陣中41歲老將陳鏞基、王勝偉同場開轟，陳鏞基直言感動，很珍惜能在場上的時間，賽前遇到都會互相鼓勵，至於連3天先發出賽身體狀況沒問題。

獅隊41歲野手陳鏞基今天與悍將比賽先發扛4棒、守一壘，2局上敲出陽春砲、為個人本季首轟，幫助球隊取得領先，5局上遭觸身球保送後退場。

悍將41歲老將王勝偉今天8局下代打上場，也敲出陽春砲幫助球隊追分，為王勝偉繼2023年10月14日後、睽違567天再於一軍開轟；但悍將終場以2比7吞敗。

影片來源：CPBL 中華職棒
影片來源：CPBL 中華職棒

陳鏞基表示，看到王勝偉開轟也很感動，大家都還在棒球場上努力，平時賽前練習遇到也都會互相鼓勵，可以打到現在很不簡單，也會繼續加油。

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陳鏞基透露，去年遇到周思齊時，周思齊也有跟他說要珍惜場上的時間，不僅他和王勝偉，還包括樂天桃猿隊40歲野手林智平也是，希望都可以打久一點。

陳鏞基連3場比賽先發出賽，獅隊總教練林岳平表示，明天會讓陳鏞基休息；陳鏞基表示，有2場比賽沒有打滿，分數拉開就退場休息，目前身體狀況沒有問題。（編輯：陳政偉）1140503

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中華職棒富邦悍將隊41歲老將王勝偉（後中）8局下代打上場，一棒敲出陽春砲助隊追分，也是他睽違567天再於一軍開轟，他回到休息區後與隊友擊掌慶祝，場邊球迷也嗨翻。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊41歲老將王勝偉（後中）8局下代打上場，一棒敲出陽春砲助隊追分，也是他睽違567天再於一軍開轟，他回到休息區後與隊友擊掌慶祝，場邊球迷也嗨翻。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
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