加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測
首頁 / 兩岸

死傷事故後官方監管 小米汽車將智駕改為輔助駕駛

2025/5/5 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）今年3月底，小米電動車SU7發生嚴重事故釀死傷後，中國要求車企禁止以「智慧或自動駕駛」宣傳。近期小米將SU7駕駛系統說明中的「智駕」更改為「輔助駕駛」，另有超過10家車企聯合發布智慧輔助駕駛安全倡議。

中國工信部在4月中的一場會議中提出了多項針對電動車宣傳的相關要求，其中一項是禁止汽車製造商在宣傳駕駛輔助功能時使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」等字眼，並將加強對這類技術升級的審查。

根據證券時報、北京日報與科技媒體IT之家，近期小米汽車更改官方網站及應用程式（App）上，對於SU7車型的駕駛系統相關說明，從原本的「智駕」更改為「輔助駕駛」。

對於這次的修改，小米汽車官方並未透過微博或微信等管道發布，由於時間敏感，因此相關話題一度登上微博熱搜。然而綜觀中國輿論，對於這次更名，市場整體持正面態度，也有人認為如此一來「輔助駕駛」的定位更清晰，展現務實態度。

除了小米汽車之外，近期多家車企也紛紛跟進相關措施，例如比亞迪將「天神之眼」智慧駕駛系統更名為駕駛輔助系統。

報導提及，近期由華為旗下的「乾崑」智駕方案發起，並獲11家車企共同簽署發布的「智慧輔助駕駛安全倡議」，提出4條準則，包含「技術先行」、「行銷透明」、「用戶為本」、「標準共建」。

google news透過 Google News追蹤中央社

倡議強調，安全是整體行業的共同責任，透過這項倡議與整體行業攜手，積極參與行業標準建設工作，不斷提升和完善安全標準。

這項倡議同時提到，華為將與各品牌討論推出「智慧輔助駕駛安全訓練營」，藉由模擬場景教學、即時風險提示等，幫助用戶提升安全駕駛的意識、瞭解和理解智慧輔助駕駛的功能邊界，幫助使用者掌握智慧輔助駕駛系統正確的使用條件和方法。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140505

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：