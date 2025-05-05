死傷事故後官方監管 小米汽車將智駕改為輔助駕駛

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（中央社台北5日電）今年3月底，小米電動車SU7發生嚴重事故釀死傷後，中國要求車企禁止以「智慧或自動駕駛」宣傳。近期小米將SU7駕駛系統說明中的「智駕」更改為「輔助駕駛」，另有超過10家車企聯合發布智慧輔助駕駛安全倡議。

中國工信部在4月中的一場會議中提出了多項針對電動車宣傳的相關要求，其中一項是禁止汽車製造商在宣傳駕駛輔助功能時使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」等字眼，並將加強對這類技術升級的審查。

根據證券時報、北京日報與科技媒體IT之家，近期小米汽車更改官方網站及應用程式（App）上，對於SU7車型的駕駛系統相關說明，從原本的「智駕」更改為「輔助駕駛」。

對於這次的修改，小米汽車官方並未透過微博或微信等管道發布，由於時間敏感，因此相關話題一度登上微博熱搜。然而綜觀中國輿論，對於這次更名，市場整體持正面態度，也有人認為如此一來「輔助駕駛」的定位更清晰，展現務實態度。

除了小米汽車之外，近期多家車企也紛紛跟進相關措施，例如比亞迪將「天神之眼」智慧駕駛系統更名為駕駛輔助系統。

報導提及，近期由華為旗下的「乾崑」智駕方案發起，並獲11家車企共同簽署發布的「智慧輔助駕駛安全倡議」，提出4條準則，包含「技術先行」、「行銷透明」、「用戶為本」、「標準共建」。

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倡議強調，安全是整體行業的共同責任，透過這項倡議與整體行業攜手，積極參與行業標準建設工作，不斷提升和完善安全標準。

這項倡議同時提到，華為將與各品牌討論推出「智慧輔助駕駛安全訓練營」，藉由模擬場景教學、即時風險提示等，幫助用戶提升安全駕駛的意識、瞭解和理解智慧輔助駕駛的功能邊界，幫助使用者掌握智慧輔助駕駛系統正確的使用條件和方法。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140505