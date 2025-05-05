白宮副幕僚長米勒對中鷹派 有望出任美新國安顧問

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國前國家安全顧問瓦爾茲日前被解職後，總統川普今天透露，他可能會提名白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）出任新國安顧問。

路透社報導，川普（Donald Trump）本月1日解除瓦爾茲（Mike Waltz）的國安顧問職務，改由國務卿盧比歐（Marco Rubio）暫時兼任。儘管美國官員表示，他們預期川普並不急於填補這項職缺，已有數名可能人選浮上檯面，例如米勒、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統特別任務大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人。

川普在他位於佛羅里達州的俱樂部度過週末後，他今天搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府時告訴記者：「我將提名某人。」

川普提到，他預期在大約6個月內決定適合人選，而這個人可能是米勒。

川普說：「我認為他某種程度上已間接獲得這份工作，因為他對許多事情都有發言權。史蒂芬（米勒）是這個政府非常重要的人才。」

「國會山莊報」（The Hill）報導，米勒上月接受福斯新聞（Fox News）訪問時談到，川普近日的關稅舉措是阻止中國在全球實現「完全的經濟支配」。

米勒說：「歷史將記錄川普總統近日採取的行動，是拯救西方免於遭到另一強權施加完全經濟支配的開端。」他在此指稱的強權是中國。

英國「獨立報」（The Independent）報導，川普與中國大打貿易戰之際，米勒本月1日也在媒體面前主張，美國民眾寧可為他們的孩子購買更昂貴的美國製娃娃，而非中國產娃娃。

米勒談到，中製娃娃可能使用含鉛油漆、做工也沒那麼細緻，相形之下，美製娃娃在更高環境和監管標準下生產，品質更為優良，美國民眾可能願意付更多錢買美國產品。

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此外，米勒在川普第1次總統任期間同樣擔任白宮幕僚，並在研擬強硬移民政策上扮演關鍵角色。

他在2018年曾敦促川普和其他官員，停止對中國公民核發學生簽證，不過川普當時擔心此舉會引發經濟與外交衝擊而未採納。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140505