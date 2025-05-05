加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.9 最大震度花蓮4級
首頁 / 國際

白宮副幕僚長米勒對中鷹派 有望出任美新國安顧問

2025/5/5 18:43（5/5 19:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國前國家安全顧問瓦爾茲日前被解職後，總統川普今天透露，他可能會提名白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）出任新國安顧問。

路透社報導，川普（Donald Trump）本月1日解除瓦爾茲（Mike Waltz）的國安顧問職務，改由國務卿盧比歐（Marco Rubio）暫時兼任。儘管美國官員表示，他們預期川普並不急於填補這項職缺，已有數名可能人選浮上檯面，例如米勒、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統特別任務大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人。

川普在他位於佛羅里達州的俱樂部度過週末後，他今天搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府時告訴記者：「我將提名某人。」

川普提到，他預期在大約6個月內決定適合人選，而這個人可能是米勒。

川普說：「我認為他某種程度上已間接獲得這份工作，因為他對許多事情都有發言權。史蒂芬（米勒）是這個政府非常重要的人才。」

「國會山莊報」（The Hill）報導，米勒上月接受福斯新聞（Fox News）訪問時談到，川普近日的關稅舉措是阻止中國在全球實現「完全的經濟支配」。

米勒說：「歷史將記錄川普總統近日採取的行動，是拯救西方免於遭到另一強權施加完全經濟支配的開端。」他在此指稱的強權是中國。

英國「獨立報」（The Independent）報導，川普與中國大打貿易戰之際，米勒本月1日也在媒體面前主張，美國民眾寧可為他們的孩子購買更昂貴的美國製娃娃，而非中國產娃娃。

米勒談到，中製娃娃可能使用含鉛油漆、做工也沒那麼細緻，相形之下，美製娃娃在更高環境和監管標準下生產，品質更為優良，美國民眾可能願意付更多錢買美國產品。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，米勒在川普第1次總統任期間同樣擔任白宮幕僚，並在研擬強硬移民政策上扮演關鍵角色。

他在2018年曾敦促川普和其他官員，停止對中國公民核發學生簽證，不過川普當時擔心此舉會引發經濟與外交衝擊而未採納。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140505

#中國
#川普
#國會山莊報
#白宮
#美國
#福斯新聞
#米勒
#瓦爾茲
川普
OPEC+大幅增產消息嚇壞油市 亞股收盤跌多漲少白宮發AI圖慶星戰日 川普化身絕地武士手持紅色光劍
米勒
傳川普親致電貝佐斯 亞馬遜列關稅成本計畫喊卡美媒總編誤入國安群組：原以為外國情報任務設局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：